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Прокуратура Украины признала, что на «майдане» не было российских снайперов

Прокуратура Украины признала отсутствие снайперов из РФ на «майдане» в 2014 году

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Андрей Стенин/РИА Новости

Версия об участии представителей силовых структур России в событиях на площади Майдан Незалежности в Киеве в 2014 году не соответствует действительности. Об этом заявил глава департамента по делам «майдана» офиса генерального прокурора Украины Алексей Донской, передает «Страна.ua».

По его словам, если кто-то хотел услышать, что на «майдане» присутствовали российские снайперы, «то такого нет». Донской назвал эту версию «красивой», но не соответствующей действительности.

Представитель украинской генпрокуратуры подчеркнул, что совершали насильственные преступления на «майдане» непосредственно украинские правоохранители.

По данным «Страна.ua», в ноябре 2021 года Государственное бюро расследований Украины завершило изучение дела по виновникам расстрелов на «майдане». В этот список вошли силовики времен бывшего украинского президента Виктора Януковича (2010-2014). При этом в перечень не добавили никого из группы под лидерством Зиновия Парасюка, которая, по признаниям ее участников, выстрелила по бойцам внутренних войск утром 20 февраля 2014 года из здания консерватории, что и привело к дальнейшим событиям.

Ранее на Украине заявили, что США могут убрать президента Владимира Зеленского через новый «майдан».

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