В Екатеринбурге ФСБ арестовала жительницу США по делу о госизмене

Сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге жительницу Лос-Анджелеса, имеющую гражданства России и США, по делу о государственной измене. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным российской спецслужбы, 33-летняя женщина оказывала финансовую помощь Вооруженным силам Украины.

В ЦОС ФСБ заявили, что с февраля 2022 года россиянка по собственному желанию осуществляла сборы денег в интересах одной из украинских организаций, которая в дальнейшем на эти средства покупала предметы тактической медицины, экипировку, средства поражения и боеприпасы для ВСУ.

Следственное подразделение УФСБ России по Свердловской области возбудило в отношении подозреваемой уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Она заключена под стражу.

Накануне сообщалось, что жителя Ижевска задержали в рамках дела по статье о госизмене. По версии правоохранителей, мужчина выполнял действия по указанию спецслужб Украины. Его деятельность была направлена на «нанесение ущерба безопасности» России.

Ранее в Москве заочно арестовали актера Алексея Панина по делу о призывах к терроризму.