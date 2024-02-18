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В Дагестане подростки толпой избили школьника в подъезде

В Махачкале подростки толпой избили школьника в подъезде

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Shutterstock

В Махачкале группа школьников напала на сверстника в подъезде и избила его. Видеозапись драки опубликовал Telegram-канал «AL ISTIQUAM».

По данным канала, инцидент произошел в доме рядом со школой №27. Автор сообщения предположил, что участники нападения — ученики этой школы.

На кадрах видео в подъезд заходит не менее восьми подростков. Юноша в серой куртке начинает предъявлять претензии одному из подростков. Тот пытается объясниться, но это не устраивает толпу, и она накидывается на него с кулаками.

Чем закончилась драка и есть ли пострадавшие, не сообщается.

Ранее в Подмосковье девятиклассника избили толпой, подросток попал в больницу.

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