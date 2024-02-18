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Обвиняемая по делу о фейках про ВС РФ педиатр потребовала восстановления на работе

Обвиненная в оскорблении бойца СВО педиатр потребовала восстановления на работе

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Телеграм-канал «Baza»

Обвиняемая в распространении фейков о Вооруженных силах России 67-летняя педиатр Надежда Буянова через суд потребовала восстановить ее на работе в поликлинике. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, после того, как женщине предъявили обвинения, руководство уволило ее, сославшись на нарушение трудовых обязанностей. Однако, как утверждает защита Буяновой, ссылок на конкретные пункты, которые якобы нарушила женщина, в приказе об увольнении нет. В то же время Буянова не нарушала дисциплину и имела безупречную карьеру педиатра с 40-летним стажем. В связи с этим адвокат хочет добиться восстановления женщины на работе, считая увольнение незаконным.

Журналисты также сообщают, что после освобождения Буяновой в зале суда ей не вернули паспорт, который якобы был утерян. При этом справку о потере документа женщине не выдали.

1 февраля Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором вдова бойца СВО Анастасия Акиньшина рассказала, что привела двоих детей на осмотр к Буяновой. По ее словам, медик спросила у матери, почему ее семилетний сын капризничает. В ответ на то, что мальчик тоскует по отцу, врач якобы заявила, что мужчина был «законной целью для Украины».

После этого Акиньшина написала заявление в полицию, а председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о дискредитации ВС РФ.

3 февраля суд избрал Буяновой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Следствие требовало заключить ее под стражу.

Ранее адвокат Буяновой Оскар Черджиев рассказал «Газете.Ru», что женщина не собирается покидать страну.

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