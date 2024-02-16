Омбудсмен Ямала заявил, что Навальный не жаловался на условия в колонии

Алексей Навальный не подавал жалоб на условия содержания в колонии. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Андрей Нестерук, сообщает РИА Новости.

«От Алексея Навального или его представителей жалоб и обращений в мой адрес не поступало», — сказал он.

Днем 16 февраля управление ФСИН РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Навальный скончался в исправительной колонии №3. Как рассказали в службе, после прогулки он пожаловался на плохое самочувствие и почти мгновенно потерял сознание.

С 2021 года Навальный находился в заключении, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный. В марте 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

В октябре 2022 года ему предъявили обвинения в создании и организации экстремистского сообщества, участии в нем, а также в финансировании экстремистской деятельности. 4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального по этому делу к 19 годам колонии особого режима.

С июня 2022 года Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее Генсек НАТО призвал установить все факты смерти Навального.