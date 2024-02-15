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Синоптик о снегопаде и аномальных морозах в Москве: «это редкое сочетание»

Синоптик Позднякова: снегопад в Москве будет идти до конца 15 февраля

Сочетание снегопада и аномальных для февраля морозов, которые обрушились на Москву в четверг, 15 февраля, является редким явлением. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сильный снегопад и такие морозы — редкое сочетание! Обычно вместе со снегом приходит потепление. Почему сейчас по-другому? По периферии арктического антициклона, вместе с которым к нам пришел холодный воздух с Карского моря, в меридиональном направлении протянулся атмосферный фронт, разделяющий этот антициклон и циклон», — сообщила синоптик.

По ее словам, снегопад будет продолжаться до конца четверга, температура воздуха при этом будет на шесть-семь градусов ниже климатической нормы.

«Будет пронзительно холодно. Свежего снега за день выпадет 10 - 12 см. А его и так уже просто девать некуда! На дорогах возможны снежные заносы», — заключила Позднякова.

Синоптики Росгидрометцентра до этого сообщали, что в четверг, 15 февраля, москвичей ждет облачная с прояснениями погода, снег, гололедица и -10°C. Будет снег, местами сильный, дороги покроет гололедица. Ожидается юго-восточный ветер скоростью 6-11 м/с.

Ранее сообщалось, что в России установилась аномально холодная погода.

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