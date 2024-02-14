Россияне похитили из банкомата 3,8 млн рублей

В Волгограде полицейские задержали подозреваемых в краже 3,8 млн рублей из банкомата. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По предварительной информации следствия, инцидент произошел в Дзержинском районе. Преступники отжали пластиковую дверь и проникли в помещение магазина, где распылили краску из баллончика на камеру видеонаблюдения и банкомат. Затем злоумышленники вскрыли его и похитили более 3,8 млн рублей.

В результате по подозрению в совершении кражи задержали двоих ранее судимых мужчин. Во время обысков из их жилищ изъяли более 800 тысяч рублей, а также мобильные телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Фигурантов заключили под стражу.

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