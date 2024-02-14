«Он с жизнью прощался!»: россиянин пролетел 10 этажей в шатающемся лифте

Житель Екатеринбурга пролетел десять этажей в кабине лифта нового дома. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в доме на улице Парина. По словам супруги мужчины, ее муж зашел в лифт на 22-м этаже, но на десятом кабина слишком быстро поехала вниз.

«Он вцепился в поручни, ощущение было как будто на самолете летишь и падаешь. Он кричал и был испуган. Он с жизнью прощался!», – поделилась женщина.

Известно, что лифт новой многоэтажки ввели в эксплуатацию в декабре 2022 года.

В управляющей компании сообщили, что на данный момент проводят обследование механизма. Факт произошедшего не подтвердили.

Жена мужчины обратилась в прокуратуру и Ростехнадзор.

Ранее на юго-востоке Москвы в многоэтажке рухнул лифт с женщиной в кабине.