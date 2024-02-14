Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

«Он с жизнью прощался!»: россиянин пролетел 10 этажей в шатающемся лифте

В Екатеринбурге мужчина пролетел десять этажей в шатающейся кабине лифта

close
100%
Shutterstock/BestPhotoPlus

Житель Екатеринбурга пролетел десять этажей в кабине лифта нового дома. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в доме на улице Парина. По словам супруги мужчины, ее муж зашел в лифт на 22-м этаже, но на десятом кабина слишком быстро поехала вниз.

«Он вцепился в поручни, ощущение было как будто на самолете летишь и падаешь. Он кричал и был испуган. Он с жизнью прощался!», – поделилась женщина.

Известно, что лифт новой многоэтажки ввели в эксплуатацию в декабре 2022 года.

В управляющей компании сообщили, что на данный момент проводят обследование механизма. Факт произошедшего не подтвердили.

Жена мужчины обратилась в прокуратуру и Ростехнадзор.

Ранее на юго-востоке Москвы в многоэтажке рухнул лифт с женщиной в кабине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами