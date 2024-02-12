Школьников в России будут учить распознавать фейки и уловки злоумышленников

В российских школах планируют проводить уроки цифровой грамотности, чтобы ученики учились распознавать фейки и уловки злоумышленников. Об этом «Парламентской газете» рассказал член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Обучение молодежи грамотному и аккуратному поведению в Сети — одна из приоритетных задач, которую должны сообща выполнять и государство, и бизнес, и родители каждого школьника. В силу своей открытости миру дети становятся легкой добычей мошенников. Поэтому надо научить их выявлять злоумышленников и избегать их уловок, распознавать фейки, фишинговые рассылки, вредоносные боты», — подчеркнул депутат.

Он уточнил, что в ряде образовательных организаций уже проводятся уроки киберграмотности, однако, теперь их сделают систематическими и более эффективными. Такие занятия будут проходить в рамках информатики, чтобы избежать повышения нагрузки на школьников и на учителей, заключил Немкин.

7 февраля Антон Немкин заявил «Газете.Ru», что для создания безопасной цифровой среды необходимо не только развивать методы борьбы с мошенниками, но и повышать уровень цифровой грамотности населения.

Ранее сообщалось, что российским школьникам рассказали об истории отечественной науки.