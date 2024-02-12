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В Воронежской области автобус с пассажирами врезался в опору ЛЭП и перевернулся

В Воронежской области в ДТП с автобусом пострадали пассажиры

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МВД РФ по Воронежской области

Автобус попал в ДТП в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

По данным сотрудников правоохранительных органов, в салоне в момент инцидента находились 40 пассажиров. Травмы получили жители Донецка в возрасте от 31 до 63 лет.

Как сообщили в полиции, водитель автобуса не учел дорожные и погодные условия, отчего не справился с управлением. В итоге транспортное средство сначала врезалось в опору линии электропередач (ЛЭП), затем вылетело в кювет и перевернулось.

До этого на Сахалине две иномарки столкнулись лоб в лоб. Авария произошла утром, около 9:30 по местному времени. В Томаринском районе на 514-м километре федеральной автодороги Южно-СахалинскОха 38-летняя женщина-водитель Toyota Mark II в состоянии алкогольного опьянения потеряла контроль над управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Toyota Chaser.

Ранее россиянам назвали детали, которые чаще всего повреждаются в ДТП.

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