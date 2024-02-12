Врачи объяснили, чем грозит отказ от сахара в пользу сахарозаменителей

Сахарозаменители имеют множество побочных эффектов. В том числе они запускают процессы набора массы тела, блокируют чувство сытости, могут провоцировать зависимость и депрессию, предупредила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева. Людям, которые не страдают сахарным диабетом, лучше употреблять вместо заменителей обычный сахар, отметила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

В качестве сахарозаменителя часто используют искусственную фруктозу, которая в 200 раз слаще обычного сахара. Хотя она не повышает уровень глюкозы в крови, но «не всасывается сама по себе», а метаболизируется в печени, запуская процессы набора массы тела и вызывая абдоминальное ожирение. Также фруктоза блокирует лептин — гормон, который регулирует чувство насыщения, что тоже чревато ожирением, повышает холестерин.

«Фруктоза — это плохо, потому как при регулярном использовании фруктозы как заменителя сахара происходит набор веса, формируются метаболические изменения в организме и ожирение», — подчеркнула Королева.

Еще один популярный сахарозаменитель — аспартам, который в США и Европе запрещен из-за рисков по онкологии, однако в России встречается при производстве продуктов. По словам врача, он пои нагревании выделяет метанол — токсин, а также снижает уровень серотонина.

«Человек не насыщается этой сладостью, ему ее не хватает, снижается серотонин. И в качестве дополнительного допинга, чтобы порадовать себя и выйти из эмоционального вакуума, человек продолжает потреблять продукты, содержащие аспартам. Естественно, в таком случае достаточно сложно будет вывести его из состояния депрессии», — пояснила Королева.

Лучше не отказываться от сахара, который не так вреден, если им не злоупотреблять, заключила врач-диетолог. Также она посоветовала в качестве источника сладкого лучше использовать фрукты и ягоды.

Напомним, врачи также подчеркивают, что сахарозаменители не помогут похудеть и бороться с диабетом. При этом ученые недавно заявили, что употребление искусственных подсластителей не увеличивает вес.

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