Катар освободил обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля восьмерых индийцев

Власти Катара помиловали, а затем освободили приговоренных к длительному заключению за шпионаж в пользу Израиля восьмерых индийских граждан, сообщает ТАСС.

МИД Индии приветствовал освобождение индийцев и высоко оценил решение эмира Катара об их помиловании.

В настоящее время семеро из восьми освобожденных индийцев, работавших в компании Dahra Global и пробывших 18 месяцев в катарской тюрьме, уже прибыли в Нью-Дели. Они выразили благодарность премьер-министру Индии Нарендре Моди, поскольку их освобождение стало возможным только благодаря его личному вмешательству.

В августе 2022 восемь граждан Индии были арестованы в Катаре по обвинению в шпионаже в пользу Израиля. В октябре 2023 года суд первой инстанции приговорил их к высшей мере наказания. В декабре апелляционный суд Катара заменил вынесенный приговор на длительные сроки тюремного заключения. Индийские власти все это время заявляли, что добиваются освобождения своих граждан.

Ранее сообщалось, что израильские бизнесмены пытаются привлечь в страну рабочих из Индии.

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