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Напавшим на участника СВО в баре на Ставрополье грозит до семи лет тюрьмы

Shot: троим напавшим на участника СВО в баре на Ставрополье грозит до семи лет

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Владимир Николаев/РИА Новости

Троих молодых людей в возрасте от 18 до 21 года задержали через несколько часов после массовой драки в баре в Невинномысске, которую они устроили с бойцом специальной операции (СВО), передвигавшимся на костылях. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

21-летнего Азаза Исубгаджиева и 18-летних Арсена Таужева и Алиасхаба Самадова доставили в отделение полиции, где они раскаялись и записали видео с извинениями.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», им грозит до семи лет лишения свободы.

Инцидент произошел ночью 4 февраля в одном из местных баров — «Текиле». Стычка началась после того, как стол, где сидел военнослужащий с другом, заняли другие посетители.

До этого сообщалось, что сотрудники силовых структур задержали в аэропорту «Внуково» организатора поджога подмосковного дома участника специальной военной операции. Жилье выгорело полностью.

Ранее армяне отбили участника СВО в драке под Москвой.

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