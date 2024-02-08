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Суд Ростова-на-Дону на 10 лет отправил в тюрьму украинскую шпионку

В Ростове-на-Дону суд приговорил гражданку Украины к 10 годам колонии за шпионаж

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Ростовский областной суд признал гражданку Украины виновной в шпионаже за российскими воинскими частями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Ростовской области.

«Украинка <…> связалась по телефону с сотрудницей СБУ и пообещала ей предоставлять сведения о местоположении воинских подразделений», — уточнили в силовых структурах.

Кроме того, женщина хотела собрать информацию о маршрутах движения техники и личного состава ВС России.

Во время визитов в Ростовскую область гражданка Украины также передавала СБУ данные о местах расположения средств противовоздушной обороны (ПВО) и перемещениях боевых машин.

Свою вину фигурантка полностью признала. По статье за шпионаж она осуждена на 10 лет колонии общего режима.

В начале февраля в Госдуме рассказали об угрозе «шпионов-патриотов», которых готовят США. С таким заявлением выступил депутат Евгений Федоров в ходе пресс-конференции в рамках специального проекта «Украинское досье».

Ранее в Германии заявили о разоблачении российского шпиона в бундестаге.

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