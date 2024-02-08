Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Петербурге выставили на торги визитку Путина времен его работы в Ленсовете

Визитку Путина и документ 1990-х годов с его подписью выставили на торгах

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Визитная карточка президента России Владимира Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы появилась на электронном аукционе в Петербурге. Об этом пишет РИА Новости.

«Визитная карточка Путина Владимира Владимировича. Советник председателя Ленсовета по международным связям... Лидирующая ставка 44 тыс. рублей», — написано в карточке лота.

Второй лот — свидетельство о регистрации и внесении в государственный реестр за подписью Путина в должности председателя комитета по внешним связям мэрии Петербурга. На документе указана дата 14 июля 1992 года. Пока самая большая ставка за бумагу — 75 тысяч рублей.

До этого стало известно, что иномарки из гаража Госдумы выставляют на открытые торги. Отмечается, что выставляемые на аукцион автомобили выработали свой ресурс и требуют дорогого ремонта. Такие машины составляют четверть автопарка Госдумы.

Ранее зубной протез Уинстона Черчилля продали на аукционе за $22,7 тыс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами