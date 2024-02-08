В Петербурге выставили на торги визитку Путина времен его работы в Ленсовете

Визитная карточка президента России Владимира Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы появилась на электронном аукционе в Петербурге. Об этом пишет РИА Новости.

«Визитная карточка Путина Владимира Владимировича. Советник председателя Ленсовета по международным связям... Лидирующая ставка 44 тыс. рублей», — написано в карточке лота.

Второй лот — свидетельство о регистрации и внесении в государственный реестр за подписью Путина в должности председателя комитета по внешним связям мэрии Петербурга. На документе указана дата 14 июля 1992 года. Пока самая большая ставка за бумагу — 75 тысяч рублей.

До этого стало известно, что иномарки из гаража Госдумы выставляют на открытые торги. Отмечается, что выставляемые на аукцион автомобили выработали свой ресурс и требуют дорогого ремонта. Такие машины составляют четверть автопарка Госдумы.

Ранее зубной протез Уинстона Черчилля продали на аукционе за $22,7 тыс.