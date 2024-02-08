Россиянам рассказали, какие семечки могут навредить здоровью

Соленые семена подсолнечника содержат большое количество соли, поэтому их чрезмерное потребление может привести к появлению отеков, артериальной гипертензии и другим сердечно-сосудистым заболеваниям. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

При этом она отметила, что сами по себе семечки могут принести пользу организму. В них содержится клетчатка, витамины, аминокислоты, ценные жиры и минералами. Чтобы не навредить своему здоровью, врач рекомендует выбирать несоленые и чередовать их с семенами других растений.

«Полезных альтернатив семечкам подсолнечника немало: тыквенные, льняные, кунжутные, чиа. Необязательно есть их горстями — можно добавлять в различные блюда, например, в салаты, каши, смузи, йогурты, также они хорошо дополняют десерты и закуски. Достаточно буквально щепотки семян, чтобы получить ценные нутриенты и разнообразить рацион», — заключила Кашух.

Врач общей практики Сергей Алендеев до этого говорил, что семена подсолнечника эффективны при профилактике многих болезней, поскольку богаты белком, аминокислотами и жирными кислотами. Также, по его словам, семечки содержат фосфор, цинк, кальций, фтор и другие полезные вещества.

Ранее стало известно, что тыквенные семечки оказались полезны при депрессии.