В Москве арестовали наркокурьеров

Солнцевский суд Москвы отправил в СИЗО двух задержанных в аэропорту Внуково женщин-наркокурьеров и организатора контрабанды кокаина из Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что женщин-курьеров, которые организовали поставку наркотических задержали таможенники. В багаже у женщин, прилетевших из Каракаса, обнаружили бутылку с коричневой жидкостью со специфическим запахом. В рамках экспертизы было установлено, что в ее составе есть более 1 кг кокаина.

До этого рецидивист из Ульяновска, которого обвиняли в краже и хранении наркотиков, пронес на заседание суда запрещенное вещество.

Полицейские случайно обнаружили у обвиняемого полграмма мефедрона при стандартном обыске. Часть наркотика мужчина спрятал под подошвой кроссовка, другую — в шве брюк. Мужчина попытался объяснить это тем, что это старая доза, о которой он забыл.

Судимого ульяновца приговорили к году и трем месяцам за кражу и хранение запрещенных веществ. После обнаружения новой находки против мужчины возбудили новое уголовное дело и отправили его на полгода в СИЗО. Через шесть месяцев к уже имеющемуся сроку обвиняемому добавили еще несколько месяцев — мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Ранее Мексика выдала США сына известного наркобарона.