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Нижнетагильский мэр назвал избиение девочки детьми мигрантов рядовым событием

Мэр Нижнего Тагила Пинаев назвал рядовым событием избиение 11-летней девочки

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Владислав Пинаев/VK

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев счел избиение школьницы детьми мигрантов рядовым событием. Об этом сообщает агентство новостей «Между строк».

Глава города назвал социальные сети «помойкой» и отметил, что ему пришлось закрыть комментарии из-за событий, произошедших перед Новым годом. По его словам, избиение пятиклассницы является рядовым событием, а историю с межнациональным конфликтом раскрутили украинские спецслужбы.

«Раскрутили так — 290 комментариев с украинских аккаунтов. Они приходят на любую новость, более тысячи кол-центров работают в недружественных нам странах, в основном это Украина и Прибалтика», — заявил Пинаев, передает агентство.

Инцидент произошел 29 декабря на Гвардейской улице. Двое братьев, находившихся в сопровождении матери, избили девочку, пока женщина снимала это на камеру. Ребенка доставили в больницу с сотрясением мозга и сильными болями в животе.

Ранее депутат Удальцова раскритиковала реакцию полицейского на избиение тагильчанки мигрантами.

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