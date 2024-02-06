Нижнетагильский мэр назвал избиение девочки детьми мигрантов рядовым событием

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев счел избиение школьницы детьми мигрантов рядовым событием. Об этом сообщает агентство новостей «Между строк».

Глава города назвал социальные сети «помойкой» и отметил, что ему пришлось закрыть комментарии из-за событий, произошедших перед Новым годом. По его словам, избиение пятиклассницы является рядовым событием, а историю с межнациональным конфликтом раскрутили украинские спецслужбы.

«Раскрутили так — 290 комментариев с украинских аккаунтов. Они приходят на любую новость, более тысячи кол-центров работают в недружественных нам странах, в основном это Украина и Прибалтика», — заявил Пинаев, передает агентство.

Инцидент произошел 29 декабря на Гвардейской улице. Двое братьев, находившихся в сопровождении матери, избили девочку, пока женщина снимала это на камеру. Ребенка доставили в больницу с сотрясением мозга и сильными болями в животе.

Ранее депутат Удальцова раскритиковала реакцию полицейского на избиение тагильчанки мигрантами.