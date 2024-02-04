Путин сам ездит за рулем по территории своей резиденции в Стрельне

Президент России Владимир Путин предпочитает лично управлять автомобилем, перемещаясь по территории своей петербургской резиденции – Константиновскому дворцу. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«По территории дворца Путин сам ездит», – сообщил Песков, добавив, что глава государства делает это оперативно.

Песков отметил, что самостоятельное перемещение президента по территории дворца не вызывает проблем с организацией его охраны. По словам пресс-секретаря, все в службе безопасности президента ФСО РФ привыкли к такому режиму и знают, что делать в подобной ситуации.

До этого сообщалось, что Путин не использует для рабочих поездок автомобили иностранного производства.

В конце января президент России Владимир Путин лично управлял автомобилем в Стрельне во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее Путин рассказал, почему не пристегивался, когда ехал за рулем по Мариуполю.