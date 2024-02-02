Активистку Перадзе арестовали на пять суток за порчу иконы со Сталиным

Активистку Нату Перадзе арестовали на пять суток за порчу иконы с изображением Сталина. Об этом пишет грузинское издание Publica.

В отношении активистки было заведено административное дело за мелкое хулиганство, девушке грозил штраф от 500 до 1000 грузинских лари или или арест на срок до 15 суток. Перадзе хочет обжаловать приговор.

Икона была представлена для обозрения верующим в храме Святой Троицы в Тбилиси. После того, как ее облили синей краской, святыню перенесли в охраняемое место для внесения изменений.

После порчи иконы активистка выложила видео в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), на нем видны следы синей краски на защитном стекле.

Грузинская Православная церковь назвала скандал «надуманным». Позднее Патриархия Грузии попросила переписать икону.

Ранее в мемориале пострадавшим от репрессий в Тульской области установили бюст Сталина.