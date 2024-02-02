Россия в 2023 году выдала больше виз, чем в 2022 году

Россия за 2023 год выдала 846 000 въездных виз иностранным гражданам по сравнению с 512 000 в 2022 году. Об этом сообщает министерство иностранных дел РФ, передает ТАСС. Об этом сообщается в Telegram-канале Консульского департамента министерства иностранных дел России.

«В большинстве стран постепенно восстанавливается спрос на визы для въезда в Российскую Федерацию. В 2023 году в российских посольствах и консульствах оформлено 846 тыс. виз», — отметили в ведомстве.

До этого стало известно, что в России могут начать выдавать визы иностранным инвесторам на три года. Авторы инициативы предлагают выдавать визу сроком на три года по ходатайству одного из объединений — Торгово-промышленной палаты (ТПП), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а также профильных объединений «Деловая Россия» и «Опора России».

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