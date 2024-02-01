Крупный пожар в подмосковном Пушкино потушен

Пожар в административном здании в подмосковном Пушкино потушили. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

«В 21:59 открытое горение ликвидировано», — указали в ведомстве.

1 февраля крупный пожар произошел в административном здании на территории мясного предприятия на улице Соколовской. Площадь возгорания составляла 1 тыс. кв. метров. К тушению были привлечены 56 человек и 20 единиц техники.

30 января сообщалось о пожаре на втором этаже административного здания, расположенного на улице Гиляровского в Москве.

Днем 28 января произошло возгорание в московском Театре сатиры. Площадь пожара составила около 350 квадратных метров. Были эвакуированы около 50 человек. По предварительным данным, причиной стало нарушение техники безопасности при ремонтных работах в учреждении.

Утром 1 февраля сообщалось о возгорании в ЦУМе Буйнакска на площади 500 кв. м. С места происшествия были эвакуированы 27 человек.

Ранее в петербургском кинотеатре «Художественный» произошел пожар.