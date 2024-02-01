Размер текста
А
А
А

Крупный пожар в подмосковном Пушкино потушен

МЧС: пожар в административном здании в подмосковном Пушкино ликвидирован

Пожар в административном здании в подмосковном Пушкино потушили. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

«В 21:59 открытое горение ликвидировано», — указали в ведомстве.

1 февраля крупный пожар произошел в административном здании на территории мясного предприятия на улице Соколовской. Площадь возгорания составляла 1 тыс. кв. метров. К тушению были привлечены 56 человек и 20 единиц техники.

30 января сообщалось о пожаре на втором этаже административного здания, расположенного на улице Гиляровского в Москве.

Днем 28 января произошло возгорание в московском Театре сатиры. Площадь пожара составила около 350 квадратных метров. Были эвакуированы около 50 человек. По предварительным данным, причиной стало нарушение техники безопасности при ремонтных работах в учреждении.

Утром 1 февраля сообщалось о возгорании в ЦУМе Буйнакска на площади 500 кв. м. С места происшествия были эвакуированы 27 человек.

Ранее в петербургском кинотеатре «Художественный» произошел пожар.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами