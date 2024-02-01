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Митрополит РПЦ заявил, что продолжит руководить паствой даже при депортации из Эстонии

Митрополит Евгений: продолжу руководить паствой даже при депортации из Эстонии

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Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата

Глава Эстонской православной церкви (ЭПЦ) Московского патриархата митрополит Таллинского и всея Эстонии Евгений (Решетников) заявил, что продолжит руководить паствой даже если его депортируют из республики. Его слова приводит «Sputnik Ближнее зарубежье».

Митрополит напомнил, что продолжает оставаться главой эстонской церкви, от этой должности его никто не освобождал, а выбрал его предстоятелем церковный собор, представители всех приходов, духовенство и миряне.

Департамент полиции и пограничной охраны при МВД Эстонии 18 января объявил о решении не продлевать вид на жительство митрополита Евгения. В ведомстве посчитали, что он представляет угрозу безопасности государства. В МВД отметили, что митрополит не осудил действия России в отношении Украины.

Срок окончания действующего срочного вида на жительство истекает 6 февраля, после чего митрополит Евгений должен покинуть Эстонию.

Эстонская православная церковь Московского патриархата получила право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено томосом (грамотой о независимости), которую ЭПЦ выдал глава Русской православной церкви (РПЦ) Алексий II в 1993 году.

Ранее патриарх Кирилл заявил о неспособности людей жить без войны.

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