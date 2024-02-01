Размер текста
А
А
А

Путина попросили помочь медикам с жильем в Мариуполе

Скворцова обратилась к Путину с просьбой помочь медикам с жильем в Мариуполе

close
100%
Александр Сухов/РИА Новости

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова обратилась к президенту России Владимир Путину с просьбой помочь медикам, переехавшим в Мариуполь, получить жилье в городе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы ФМБА, большое количество медицинских работников из разных регионов России выразили готовность переехать в Мариуполь с семьями.

«В связи с этим остро возникает вопрос, Владимир Владимирович, выделения служебного жилья <...> Мы очень просим вашего поручения рассмотреть этот вопрос и по возможности решить его до конца года — до завершения второго этапа создания центра», — заявила Скворцова.

Глава ФМБА пояснила, что медикам для наиболее эффективной работы нужно жилье с социальной инфраструктурой для детей и недалеко от нового центра ФМБА в городе. По данным Скворцовой, на данный момент в Мариуполе работает коллектив из 535 человек, из них более 100 врачей.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что в работе по развитию новых регионов страны мелочей нет, идет возрождение этих территорий.

Ранее Путин назвал главные проблемы в новых регионах России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами