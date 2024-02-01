Путина попросили помочь медикам с жильем в Мариуполе

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова обратилась к президенту России Владимир Путину с просьбой помочь медикам, переехавшим в Мариуполь, получить жилье в городе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы ФМБА, большое количество медицинских работников из разных регионов России выразили готовность переехать в Мариуполь с семьями.

«В связи с этим остро возникает вопрос, Владимир Владимирович, выделения служебного жилья <...> Мы очень просим вашего поручения рассмотреть этот вопрос и по возможности решить его до конца года — до завершения второго этапа создания центра», — заявила Скворцова.

Глава ФМБА пояснила, что медикам для наиболее эффективной работы нужно жилье с социальной инфраструктурой для детей и недалеко от нового центра ФМБА в городе. По данным Скворцовой, на данный момент в Мариуполе работает коллектив из 535 человек, из них более 100 врачей.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что в работе по развитию новых регионов страны мелочей нет, идет возрождение этих территорий.

Ранее Путин назвал главные проблемы в новых регионах России.