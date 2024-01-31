Летевший из Москвы на Кубу самолет Nordwind прервал рейс

Летевший из Москвы на Кубу самолет Nordwind совершил посадку в Санкт-Петербурге по неизвестной причине. Данные о полете приводит FlightRadar24.

По данным портала, перед посадкой в Петербурге самолет сделал несколько кругов для выработки топлива, что увеличило длительность полета втрое — до 2 часов 40 минут.

По данным Telegram-канала «Ну че, поехали», после посадки в петербургском Пулково самолет продолжил рейс, однако некоторым пассажирам пришлось выйти из самолета, забрать свой багаж и заново пройти регистрацию.

Причины инцидента не сообщаются, официальные ресурсы компании Nordwind о нем не сообщают.

До этого рейс Nordwind Сочи — Москва задержали на четыре часа из-за отказа силовой установки. Как рассказали сами пассажиры, некоторым людям на борту стало плохо, им потребовалась помощь врача.

Ранее задержанный на 15 часов рейс Nordwind вылетел из Москвы в Венесуэлу.