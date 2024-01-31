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Российский контрактник получил шесть лет тюрьмы за самоволку

Суд в Красноярске приговорил контрактника к шести годам тюрьмы за самоволку

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Макс Ветров/РИА Новости

Красноярский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу о самовольном оставлении места службы местному жителю. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным портала, мужчину признали виновным в нарушении ст. 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы) и приговорили к шести годам колонии общего режима.

Уточняется, что солдат заключил контракт на прохождение военной службы, а в декабре 2022-го не приехал в свою часть. На суде он объяснил, что хотел отдохнуть от службы и поэтому уехал в Ачинск. Через 10 месяцев он пришел с повинной к военным следователям.

До этого сообщалось о происшествии в Астрахани, где троих местных жителей, ехавших на специальную военную операцию, приговорили к тюремному заключению сроком на шесть лет из-за избиения комиссара.

Ранее в России упростили медкомиссию для контрактников.

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