Россия отказала во временном убежище журналистке, покинувшей Афганистан из-за талибов*

Россия не нашла оснований для предоставления временного убежища журналистке Кобре Хассани, покинувший родной Афганистан после прихода к власти талибов (организация запрещена в России). Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на заявление, сделанное 30 января адвокатом иностранки.

По словам Елены Фадеевой, ей неизвестна точная причина отказа миграционной службы МВД ее клиентке.

«Кобра уже внутренне готова к депортации в Афганистан, хотя неизвестно, что там с ней может произойти», — заявила юрист. Она также признала, что ранее всем ее подзащитным, обращавшимся за убежищем к российским властям, не удавалось остаться в стране. Прибывших, в том числе из Белоруссии, депортировали.

Защитники Хассани подавали прошение об убежище для нее еще в октябре 2022 года. В том же году журналистка вместе со своими соотечественниками была задержана сотрудниками ФСБ. Иностранцы ехали в Большой порт, чтобы морем попасть на территорию Евросоюза. В начале февраля, как ожидается, журналистке вынесут приговор по уголовному делу о попытке незаконного пересечения границы.

Известно, что Хассани покинула Афганистан в 2021 году, когда США вывели из страны свои войска и власть там захватил «Талибан». Девушка не согласилась с методами нового режима, переехала на Украину и даже поступила там в университет. В связи с началом СВО активистка собралась в ЕС, но оказалась в России, доверившись проводникам.

Ранее финские пограничники задержали 18 нарушителей на границе с РФ.