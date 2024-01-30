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В России поддержали идею продавать спиртное в аэропортах на внутренних рейсах

Гендиректор «Аэропорта» Горбачев: продажа алкоголя принесет доходы отрасли

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Global Look Press

Если в магазинах беспошлинной торговли в российских аэропортах разрешат продажу алкоголя, то это принесет дополнительные доходы отрасли, считает гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев. На количестве буйных пассажиров эта инициатива не скажется, так как пить в зоне ожидания или самолете никому не разрешат, подчеркнул он в беседе с НСН.

«Инициативу я поддерживаю — это дополнительные доходы для предприятия в виде платы за аренду и, возможно, процента с оборота», — подчеркнул Горбачев.

Он напомнил, что раньше на вылете также работали буфеты, в которых можно было можно было покупать алкоголь и везти с собой. При этом запрет на распитие спиртного будет под контролем, подчеркнул эксперт.

Идея особенно актуальная сейчас, так как наблюдается значительное падение выручки магазинов duty free, напомнил Горбачев. Это, по его словам, связано с резким снижением международных рейсов.

«Надо что-то предпринимать, помогать таким магазинам, мы знаем, какие у них проблемы с выручкой, с арендой помещений, с коммунальными платежами, — подчеркнул эксперт. — Допускаю, что и ассортимент уже не такой богатый, как раньше, — ведь там были не только алкоголь, но и техника, парфюм, галантерея».

Напомним, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект на временное разрешение продажи спиртного в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в российских аэропортах. Разрешение планируется ввести до 30 июня 2026 года, чтобы поддержать аэропорты и владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые понесли убытки из-за пандемии и санкций.

Ранее сообщалось о планах Минпромторга узаконить продажу алкоголя на рынках.

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