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В Wildberries прокомментировали следственные действия в квартире Бакальчук

В Wildberries опровергли проведение следственных действий в квартире у Бакальчук

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Надежда Стрелец/YouTube

В пресс-службе Wildberries заявили, что информация о проведении следственных действий в квартире у основателя и гендиректора онлайн-ретейлера Татьяны Бакальчук не соответствует действительности, изъятие документов также не проводилось. Об этом сообщает ТАСС.

В компании отметили, что когда состоялся визит правоохранительных органов в офис компании, по домашнему адресу Бакальчук была доставлена повестка дать показания по факту пожара на складе в петербургских Шушарах как владельца и гендиректора компании.

В пресс-службе добавили, что в офисе и дома у Бакальчук не проводили изъятия документов.

До этого стало известно, что генерального директора компании Wildberries Татьяну Бакальчук допросили в Следственном комитете по делу о пожаре на складе в Шушарах.

13 января на складе Wildberries под Санкт-Петербургом произошел масштабный пожар. Огонь охватил 70 тыс. кв. м. Его смогли ликвидировать только на следующий день.

Впоследствии стало известно, что сгоревшее здание не было застраховано. В Wildberries заявили, что планируют реконструировать склад, пообещав раскрыть подробности позже.

Ранее стало известно, что в России могут усилить требования к крупным складам, как у Wildberries.

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