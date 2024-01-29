Кота Маркиза «уволили» из московской библиотеки

Из московской библиотеки №248-1 «уволили» кота Маркиза из-за доноса пенсионера, которому сотрудники запретили выпивать в зале. Об этом сообщает новостной портал «Подъем» со ссылкой на заведующую книжного учреждения Елену Акинову.

По ее словам, кот по кличке Маркиз прожил в библиотеке восемь лет, но с сентября прошлого года пожилой читатель Игорь Васильевич начал регулярно придираться к пушистому обитателю помещения.

«Наше руководство идет у него на поводу», — заявила заведующая.

Как добавила женщина, после такого распоряжения Маркиза забрали на передержку и в библиотеке сделалось грустно. Раньше остальные посетители учреждения никогда не жаловались на кота, напротив, он им очень нравился.

«Все дети на городской творческой мастерской его просто обожают и очень скучают без него», — добавила она.

В материале отмечается, что сотрудники библиотеки начали сбор подписей за возвращение кота обратно.

«Уже сто пятьдесят подписей собрали. Есть все документы, все в наличии», — подытожила неравнодушная сотрудница.

До этого кот из города Зеленоградска Калининградской области лишился своего рабочего места в магазине после жалобы покупателя.

Ранее уволенный из-за анонимной жалобы кот Сергей сменит место работы.