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В Херсоне произошли взрывы

Глава администрации Мрочко сообщил о взрывах в Херсоне

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Глава городской администрации Херсона Роман Мрочко сообщил о взрывах в городе. Соответствующая публикация была размещена в его Telegram-канале.

До этого о взрывах в Херсоне сообщалось в ночь на 29 января.

В ночь на 29 января в Ровненской области на западе Украины произошли взрывы. Примерно в это же время стало известно, что промышленный объект, расположенный в Кременчугском районе Полтавской области Украины, получил повреждения.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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