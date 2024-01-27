В новой хрестоматии для школьников подробнее расскажут о блокаде Ленинграда

Новую хрестоматию для школьников, содержащую главы о Ленинградской битве и блокаде города в годы Великой Отечественной войны, намерены создать в Институте истории обороны и блокады Ленинграда. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы института Никиты Ломагина, хрестоматия станет дополнением к существующим учебникам. Необходимость создания учебного пособия вызвана тем, что про блокаду Ленинграда в обычных школьных учебниках сказано очень мало, «практически всего лишь несколько страниц».

Издание станет «региональным компонентом» школьных учебников. Сотрудники института планируют встречи с школьными учителями в Петербурге для пояснений, как следует преподносить эту тему ученикам.

Предполагается, что хрестоматия будет востребована не только в Северной столице, но и в других регионах — например, тех, куда во время войны по «дороге жизни» эвакуировали ленинградцев. Таких городов на карте более пятидесяти.

Работу над учебным пособием предполагают завершить к концу 2024 года.

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