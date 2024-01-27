Самолет с неисправным двигателем пытался вылететь из Улан-Удэ в Москву

Самолет авиакомпании S7 Airlines с неисправным двигателем пытался вылететь из Улан-Удэ (Бурятия) в Москву, неполадку обнаружили уже на взлетно-посадочной полосе во время разгона. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что накануне Boeing 737-800 проходил техобслуживание.

По данным Shot, лайнер должен был выполнять рейс из Улан-Удэ в московский аэропорт Домодедово. На борту находились 160 пассажиров, в том числе четверо детей.

Самолет выехал на взлетно-посадочную полосу, начал разбег, но перед самым взлетом экипаж зафиксировал неполадки в функционировании двигателя, и воздушное судно вернули на стоянку. Пассажиров направили обратно в терминал, им предоставят запасной борт.

На прошлой неделе самолет рейса Сургут-Москва вечером 18 января экстренно приземлился в Перми из-за агрессивного поведения пассажира. По данным СК РФ, мужчина «грубо нарушал общественный порядок» и «выражал явное неуважение к обществу».

В октябре минувшего года самолет Boeing 737 авиакомпании S7, летевший из Москвы в Томск, вынужденно сел в аэропорту Толмачево в Новосибирске в связи с некорректной работой одной из двигательных силовых установок.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.