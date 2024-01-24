Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа причина взрыва в жилом доме в Якутске

МЧС: взрыв газа в якутском Томмоте случился из-за разгерметизации оборудования

Взрыв газа в четырехэтажном жилом доме в Томате в Якутии случился в результате разгерметизации газового оборудования в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В итоге произошел выброс бытового газа без последующего горения, пояснили в ведомстве.

В результате инцидента пострадали четыре человека. Двое из них с ожогами госпитализированы в Алданскую центральную районную больницу.

В МЧС пояснили, что на месте происшествия работает оперативная группа Алданского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 41 человека личного состава и 12 единиц техники. Подробности случившегося уточняются.

До этого в Дагестане произошел взрыв в частном доме. Инцидент случился в Махачкале, на Газопроводной улице. По уточненной информации, хлопок произошел из-за газовоздушной смеси. Впоследствии здание загорелось. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Они ликвидировали огонь на площади 20 квадратных метров.

Ранее в столице Монголии взорвался грузовик с десятками тонн газа.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами