Названа причина взрыва в жилом доме в Якутске

Взрыв газа в четырехэтажном жилом доме в Томате в Якутии случился в результате разгерметизации газового оборудования в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В итоге произошел выброс бытового газа без последующего горения, пояснили в ведомстве.

В результате инцидента пострадали четыре человека. Двое из них с ожогами госпитализированы в Алданскую центральную районную больницу.

В МЧС пояснили, что на месте происшествия работает оперативная группа Алданского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 41 человека личного состава и 12 единиц техники. Подробности случившегося уточняются.

До этого в Дагестане произошел взрыв в частном доме. Инцидент случился в Махачкале, на Газопроводной улице. По уточненной информации, хлопок произошел из-за газовоздушной смеси. Впоследствии здание загорелось. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Они ликвидировали огонь на площади 20 квадратных метров.

Ранее в столице Монголии взорвался грузовик с десятками тонн газа.