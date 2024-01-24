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Тигра с плохим характером выпустят обратно в дикую природу в Хабаровском крае

В Хабаровском крае пойманного конфликтного тигра выпустят в дикую природу

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Конфликтного тигра, пойманного в декабре прошлого года в районе имени Лазо Хабаровского края, осмотрели ветеринары и готовятся выпустить его в дикую природу. Об этом сообщает центр «Тигр».

В конце прошлого года жители поселка Мухен были обеспокоены действиями большой хищной кошки, которая заходила в район жилых домов. Сотрудники управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края совместно с КГБУ «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края» отловили животное.

Ветеринары подтвердили, что тигр — молодой двухлетний самец, который полностью готов к жизни в дикой природе. Каких-то аномалий, которые ему помешают охотиться, специалисты не выявили. Его выпустят вдалеке от населенных пунктов,

В России насчитывается около 750 амурских тигров, которые занесены в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ. За последние годы популяция этих хищников выросла на примерно 150 особей. Амурские тигры обитают на территории четырех субъектов России: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области.

До этого сообщалось, что в Приморском крае рецидивисты пытались продать шкуру амурского тигра.

Ранее леопард-первопроходец Казанова в Приморье попал на фотоловушку в «столовой» для оленей.

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