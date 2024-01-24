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В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС

Губернатор Лимаренко сообщил, что в Южно-Сахалинске из-за погоды введен режим ЧС

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МЧС РФ по Сахалинской области

Из-за непогоды в аэропорту Южно-Сахалинска задержано более 30 рейсов на прилет и вылет, как сообщается на электронном табло воздушной гавани. В среду утром аэропорт не смог принять и выпустить ни одного воздушного судна, написал губернатор Валерий Лимаренко.

Всего задержано 33 рейса на внутренние, межрегиональные и одно международное направления (рейсы между Сахалином и китайским Харбином). Пресс-служба авиапредприятия сообщила, что рейсы перенесены на 25 января из-за метеоусловий, хотя улучшение погоды к этому времени маловероятно.

В Южно-Сахалинске объявлен режим ЧС из-за сильной метели, порывы ветра достигают 18-23 метров в секунду, а видимость менее 100 метров. Спасатели предупредили о сильном снегопаде и метели, которые прогнозируются в 10 муниципалитетах южной части Сахалина на 24 и 25 января.

На Сахалине и Камчатке продолжатся сильные снегопады и метели. За двое суток выпадет более 50 см снега. С учетом сильного ветра ожидаются снежные заносы и полутораметровые сугробы.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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