Бастрыкин поручил СК проверить детали инцидента с котом Твиксом

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам проверить обстоятельства инцидента с котом Твиксом, которого выбросили из поезда на мороз. О начале проверки сообщили в Telegram-канале Следкома.

«Глава ведомства поручил и.о. руководителя Центрального МСУТ СК России Перепелицыну А. А. организовать по факту произошедшего процессуальную проверку и представить доклад», — говорится в сообщении ведомства.

Следствие установило, что Твикс находился в вагоне, где можно провозить животных, и на него была оформлена багажная квитанция, однако, несмотря на это, полиция отказала хозяевам кота в возбуждении уголовного дела.

11 января в Кирове проводница поезда выкинула на мороз кота одного из пассажиров, решив, что он бездомный. На кота по имени Твикс был оформлен проездной билет, он вылез из переноски и пошел исследовать вагон. Проводница решила, что животное проникло в поезд с улицы, и выкинула его на платформу за пять минут до отправления состава.

После происшествия в РЖД извинились и заявили, что примут правила, согласно которым проводникам запретят высаживать животных из поезда, их должны будут передавать работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций.

Ранее хозяин Твикса Эдгар Гайфуллин рассказал, что проводница не проверила билеты на животное при посадке, несмотря на их наличие.