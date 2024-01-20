В Запорожской области разрушен объект инфраструктуры

Инфраструктурный объект, расположенный на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области, оказался разрушен в результате взрывов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава назначенной Киевом региональной администрации Юрий Малашко.

По его словам, несколько населенных пунктов в прифронтовой зоне подверглись ударам. В результате здесь произошли взрывы, а позже поступила информация о «разрушении объекта инфраструктуры».

Другие подробности на данный момент не уточняются. В том числе Малашко не стал раскрывать, какой именно объект получил повреждения.

Вечером 19 января в четырех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. О возможной опасности предупредили жителей Черкасской, Одесской, Кировоградской и Николаевской областей.

На следующий день назначенный украинскими властями глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил о повреждении инфраструктурного объекта в регионе. Он уточнил, что на подконтрольной Киеву части области зафиксировано частичное разрушение объекта критической инфраструктуры.

Ранее украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Херсоне.