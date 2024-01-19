Возгорание самолета в воздухе попало на видео

В США грузовой самолет авиакомпании Atlas Air «Boeing 747-8» был вынужден совершить посадку вскоре после взлета из-за загоревшегося двигателя. Об этом сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошел 18 января. Самолет с пятью членами экипажа вылетел из Международного аэропорта в Майами и должен был отправиться в Пуэрто-Рико, но вскоре после набора высоты в одном из двигателей возникла неисправность.

Жительница штата Флорида засняла возгорание самолета и выложила ролик в соцсети.

«Боже мой, он горит! Надеюсь с ним все в порядке», — восклицает американка за кадром.

В аэропорту в беседе с представителем СМИ заявили, что экипаж выполнил стандартные процедуры и вернул воздушное судно в место отправления, никто из членов экипажа не пострадал.

Авиакомпания начала внутреннее расследование. Также причину инцидента установит Федеральное управления гражданской авиации США.

Ранее в самолет, заходивший на посадку в аэропорту итальянского города Пескара, ударила молния.