Нескольким регионам России пообещали аномально сильные снегопады

В некоторых регионах России в ближайшее время ожидаются аномальные погодные явления. Так, в Татарстане, Рязанской и Нижегородской областях пройдут очень сильные снегопады – за сегодня и завтра выпадет до полумесячной нормы осадков и более, рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Самое опасное, что это все сопровождается ветром и температура около 0 °С. Сильная гололедица. Опасные явления ожидаются на юго-востоке и востоке Татарстана, а также в самой Казани. Это приграничная область с Марий Эл и Чувашией», — предупредил Варакин в беседе с RT.

Уже выпала треть месячной нормы осадков в Шацком районе Рязанской области, в Чувашии и в Семёнове Нижегородской области, добавил Варакин. Что касается Московской области, то самые обильные осадки наблюдались на юге и юго-востоке региона.

На этом погода не остановится – сразу за аномальными снегопадами придет следующий циклон, который вновь затронет эти же регионы, предупредил синоптик. Он пройдет южнее Подмосковья, заденет Рязанскую, Нижегородскую области и Татарстан.

«Будут метели, с ветрами и гололедицей», — подчеркнул Варакин.

Кроме того, ожидается высокая лавиноопасность в горах на курортах Красной поляны. 21 января здесь пройдет снегопад, а на юге Краснодарского края – дожди и мокрый снег.

Напомним, в прогностическом центре «Метео» жителям российских мегаполисов также пообещали сильные снегопады. В числе городов, где они пройдут, назывались Нижний Новгород, Чебоксары и Казань.

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