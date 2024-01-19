Власти Киева переименовали пять библиотек

Городской совет Киева переименовал пять библиотек в украинской столице, которые носили имена российских писателей. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

Уточняется, что библиотека имени Константина Симонова теперь будет называться «Библиотека на Воскресенке». Библиотеку имени Владимира Маяковского переименовали в «Библиотеку на Русановке», а библиотека имени Максима Горького стала библиотекой имени Николая Кулиша. Детская библиотека имени пионера-героя Володи Дубинина также была переименована в «Библиотеку имени Дмитрия Билоуса для детей», а библиотека имени Николая Чернышевского стала «Библиотекой на Дегтяревской».

С 2014 года на Украине проводится политика декоммунизации, подразумевающая ликвидацию советских топонимов и снос памятников советским государственным деятелям и полководцам. В 2015 году Верховной Радой был принят закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», согласно которому все «коммунистические» наименования подвергались изменению.

В апреле 2019 года на Украине приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С 16 июля 2021 года на украинском телевидении должны транслироваться только переведенные на украинский язык фильмы и телесериалы, кроме того, государственный язык стал обязательным для концертов, развлекательных шоу, выставок, экскурсий, театров и музеев.

16 января во Львовской области суд приговорил мужчину к двум годам испытательного срока за попытку продать в интернете флаг СССР.

Ранее в Харькове демонтировали последнее изображение Пушкина.