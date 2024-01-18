Объекты инфраструктуры получили повреждения в Запорожской области

Несколько объектов инфраструктуры повреждены в подконтрольных Украине районах Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава назначенной Киевом военной администрации региона Юрий Малашко.

Он отметил, что были зафиксированы сообщения о «разрушении объектов инфраструктуры». Уточняющую информацию он приводить не стал.

В данный момент в подконтрольных Украине районах Запорожской области действует воздушная тревога, но ночью предупреждение об угрозе не объявлялось.

16 января глава назначенной Киевом военной администрации региона Юрий Малашко заявлял, что в подконтрольных Киеву районах Запорожской области несколько объектов инфраструктуры получили повреждения.

Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее критическая инфраструктура получила повреждения в Херсонской области.