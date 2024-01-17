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Стало известно, сколько телефонных номеров россиян слили в интернет за прошлый год

DLBI: 240 млн номеров телефонов россиян утекли в интернет за 2023 год

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Shutterstock

В России произошло более 290 утечек данных, из-за чего злоумышленники получили доступ к 240 млн телефонных номеров и 123 млн электронных адресов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI.

Эксперты выяснили, что больше всего личных данных россиян попали в сеть из банковской отрасли — 47% попавших в интернет номеров телефонов. Также наиболее часто утечки данных случались в секторе электронной коммерции, здравоохранения и досуга.

Директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский предупредил, что любые данные мошенники могут использовать для более успешных атак с помощью социальной инженерии. Например, аферисты звонят и представляются сотрудниками служб безопасности банка или силовых структур.

До этого заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что телефонные мошенники придерживаются двух стратегий при выборе жертв: или они звонят наобум, или тщательно составляют их «профиль».

Ранее в Центробанке предупредили о новом способе телефонного мошенничества.

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