В Центробанке предупредили о новом способе телефонного мошенничества

Мошенники нашли новый способ обмана россиян. Злоумышленники звонят гражданам от имени родных и знакомых, подделывая их голоса с помощью специального программного обеспечения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального банка (ЦБ) РФ.

«Чтобы вынудить человека сообщить необходимые сведения или совершить денежный перевод, злоумышленники могут выходить на контакт с человеком от имени знакомых, родных или коллег, имитируя их голоса с помощью специальных программ», — завили в регуляторе.

Там отметили, что преступники активно используют комбинированные схемы мошенничества, преимущественно телефонного. При этом все чаще они создают адресные схемы, составленные по цифровому портрету человека. Его злоумышленники могут составить, например, на основании информации, которую сам гражданин размещает на открытых интернет-ресурсах: о себе, родственниках, друзьях, указали в Центробанке.

В ЦБ посоветовали людям осторожно подходить к размещению личной и финансовой информации в социальных сетях и других открытых ресурсах. В регуляторе также порекомендовали им не пересылать в мессенджерах и соцсетях информацию из документов, не вводить на сомнительных сайтах свои данные, а также не совершать какие-либо денежные операции по просьбе лиц, поступающей по телефону.

До этого заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что телефонные мошенники придерживаются двух стратегий при выборе жертв: или они звонят наобум, или тщательно составляют их «профиль».

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.