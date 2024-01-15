Жителей поселка в Подмосковье решили расселить после возникновения проблем с отоплением

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Климовск, где пообщался с жителями поселка Южный и обсудил с ними проблемы с подключением отопления. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Мы столкнулись с рядом сложностей во время запуска тепла — дома старые, большие мощности тянут с трудом. Поэтому мы решили предложить жителям расселение», — заявил глава региона.

По его словам, в поселке 42 дома, только девять из которых — в хорошем состоянии. Остальные 33 здания — аварийные, однако в них живет 861 человек.

Собственникам аварийных домов пообещали выдать сертификаты на покупку нового жилья в расчете 130 тысяч рублей за квадратный метр. Тем, у кого квартира находится в соцнайме, могут предложить выкупить эту квартиру, либо купить другую квартиру в устраивающем доме на вторичном рынке. Также Воробьев предложил построить новые многоквартирные дома в Климовске для жителей расселяемых зданий.

Власти Подмосковья отчитались о ходе решения отопительных проблем в регионе. Воробьев отмечал, что проблемы решают сразу в нескольких городах: Климовске, Солнечногорске, Химках, Электростали, Воскресенске, Талдоме, Наро-Фоминске и Балашихе.

Ранее замглавы Подольска задержали после коммунального коллапса.