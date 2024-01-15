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Финская АЭС снизила мощность из-за поломки

Финская компания Fortum сообщила о неисправности на АЭС «Ловииса»

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Shutterstock/Risto Viita

На атомной электростанции «Ловииса» в Финляндии возникла неисправность. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на финскую государственную энергетическую компанию Fortum.

По данным предприятия, из-за поломки мощности АЭС пришлось снизить, однако какой-либо угрозы для людей и окружающей среды нет. Какой именно дефект возник на станции, и что стало его причиной, — не уточняется.

АЭС «Ловииса» находится на финском острове Хястхолмен, на 15 км юго-восточнее города Ловийса. Принадлежит государственному концерну Fortum. Два реактора электростанции производят более 10% потребляемой в Финляндии электроэнергии.

В мае 2022-го финская компания Fennovoima Oy расторгла контракт с российской госкорпорацией «Росатом» о строительстве третьей атомной электростанции в Финляндии. На данный момент в стране функционируют две АЭС: «Ловииса» и «Олкилуото». У последней тоже недавно были проблемы.

При этом финская сторона на 20% увеличила импорт компонентов для АЭС из России в 2022 году.

Ранее стало известно, что Финляндия остается транзитером российского ядерного топлива.

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