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В Госдуме рассказали о работе над упрощением продажи квартир, купленных на маткапитал

Депутат Буцкая: продажу купленных на маткапитал квартир могут упростить

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В Госдуме работают над законопроектом, который упростит продажу и обмен квартир, купленных с использованием средств материнского капитала. Об этом «Парламентской газете» рассказала первый зампред Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Она напомнила, что, согласно законодательству, в таких квартирах обязательно должна выделяться доля на детей. Это, в свою очередь, становится препятствием для свободной продажи или обмена жилья.

«Фактически такой возможности сегодня нет. Только в мой адрес поступают сотни, тысячи таких обращений. Дело в том, что органы опеки очень тщательно следят за такими сделками, чтобы не произошло ухудшения условий жизни ребенка, чтобы ребенок, не дай бог, вообще не остался без жилья. И это правильно, но сейчас такие оценки крайне субъективны», — пояснила депутат.

В проекте закона, по ее словам, предлагается разрешить сделки с такими квартирами, если в результате обмена увеличилась кадастровая стоимость жилья или его метраж. Буцкая уточнила, что документ подготовлен в соавторстве с зампредом Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светланой Разворотневой.

В конце декабря председатель комитета Нина Останина говорила, что в Комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства в весеннюю сессию планируют установить федеральный статус многодетных семей.

Ранее сообщалось, что в России снизилась разница доходов между бедными и богатыми.

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