Власти Подмосковья отчитались о ходе решения отопительных проблем в регионе

В Московской области проблемы с отоплением устраняют сразу в нескольких городах. Об этом доложил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Мы много и усиленно занимались проблемами с отоплением в разных городах», — написал он.

Среди них: Климовск, Солнечногорск, Химки, Электросталь, Воскресенск, Талдом, Наро-Фоминск и Балашиха, говорится в публикации.

По информации губернатора, в Солнечногорске было решено подключить блочно-модульные котельные. В Химках после аварии сняли дефектный участок трубы и установили заплатку. В Электростали переоформили у недобросовестного собственника котельную и отремонтировали ее, в частности заменили сетевые насосы и теплообменники. В Талдоме после прорыва трассы устранили аварию. В Подольске завершаются работы по врезке к котельной в целях повышения температуры и давления, там также подключили десять блочно-модульных котельных.

«Каждый глава по каждому случаю отдельно отчитается в своих соцсетях», — заверил Воробьев.

Ночью 4 января рекордное похолодание до -30 °C зафиксировали в Московской области. Теплотрассы и электроподстанции не выдержали такой нагрузки и массово вышли из строя. На отсутствие тепла пожаловались жители Химок, Чехова, Подольска, Электростали, а также Раменского, Дмитровского, Волоколамского, Наро-Фоминского городских округов и Солнечногорского района.

Ранее власти Подмосковья пообещали возместить ущерб от отключения тепла жителям Климовска.