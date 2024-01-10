Губернатор Воробьев рассказал о ситуации с подачей отопления в Климовске

В подмосковном Климовске 139 из 176 домов получили отопление. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

По его словам, изначально тепло было подведено к 146 домам, однако семь из них пришлось отключить от отопления из-за утечек.

«Поэтому сейчас осталось подвести тепло еще к 37 домам», — уточнил Воробьев.

Из многоэтажных домов без отопления остаются 12 зданий, они расположены в центральной части города. Работа по возвращению тепла в них будет завершена до конца 10 января, добавил губернатор.

Ночью 4 января рекордное похолодание до -30 °C зафиксировали в Московской области. Теплотрассы и электроподстанции не выдержали такой нагрузки и массово вышли из строя. На отсутствие тепла пожаловались жители Химок, Чехова, Подольска, Электростали, а также Раменского, Дмитровского, Волоколамского, Наро-Фоминского городских округов и Солнечногорского района.

По состоянию на утро 9 января, без отопления оставались больше 100 домов в микрорайоне Климовск города Подольска.

Воробьев заявлял, что для решения ситуации в Климовске с теплоснабжением требуются несколько миллиардов рублей.

Ранее оставшиеся без отопления жители Электростали разожгли костер на улице.