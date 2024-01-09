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Более 6 тыс. жителей российского города остались без отопления

В Находке без отопления остались более 6 тыс. человек

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В городе Находка в Приморском крае авария оставила без отопления более 6 тыс. жителей. Об этом сообщил Telegram-канал городской прокуратуры.

По данным ведомства, произошел порыв питательной линии экономайзера на котельной № 2.8, из-за чего 88 многоэтажных жилых домов и четыре учреждения для детей лишились теплоснабжения. Речь идет о зданиях на Верхне-Морской улице, Находкинском проспекте, а также о домах на улицах Гончарова, Гагарина и Зои Космодемьянской.

Прокуратура взяла ситуацию под свой контроль. В данный момент аварийные бригады ведут ремонтные работы.

Ночью 4 января рекордное похолодание до минус 30 градусов Цельсия зафиксировали в Московской области. Теплотрассы и электроподстанции не выдержали такой нагрузки и массово повыходили из строя. На отсутствие тепла пожаловались жители Химок, Чехова, Подольска, Электростали, а также Раменского, Дмитровского, Волоколамского, Наро-Фоминского городских округов и Солнечногорского района.

По состоянию на утро 9 января, без отопления остаются больше 100 домов в микрорайоне Климовск города Подольска.

Ранее в Херсонской области несколько районов остались без электроэнергии.

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